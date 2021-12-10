Tüm hesaplar galibiyet üzerine
Son 5 maçında 4 beraberlik, 1 yenilgi alan Çorum FK, galibiyet serisinin başlangıcını yapmayı planladığı Niğde Anadolu FK maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenamnla sürdürdü.
2.Lig Kırmızı Grup’ta “rota kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, Pazar günü Niğde Anadolu FK ile deplasmanda oynayacağı 17.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Tesisler 1 No’lu Sahada, saat 13.00’te başlayan antrenmana tüm futbolcular katılırken, sakatlıktan yeni çıkan Muhammet Fettahoğlu yine takımdan ayrı bireysel çalıştı.
Isınma ile başlayan antrenman, moral artırıcı oyunla devam ederken, teknik direktör Ahmet Yıldırım antrenmanın ikinci bölümünde, yarı sahada taktik içerikli oyun oynattı. Niğde Anadolu FK maçının taktiğini içeren oyun sırasında zaman zaman futbolculara uyarılarda bulunan Ahmet Yıldırım, maçın önemine vurgu yaparken, galibiyet almak zorunda olduklarına dikkat çekti.
Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Niğde Anadolu FK maçının hazırlıklarını sürdürecek. Kırmızı siyahlı ekip, Niğde’ye Cumartesi günü gidecek.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Valencia
|16
|22
|9. Athletic Bilbao
|16
|21
|10. Osasuna
|16
|21
|11. Espanyol
|16
|20
|12. Mallorca
|16
|19
|13. Villarreal
|15
|16
|14. Celta de Vigo
|16
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|16
|15
|17. Deportivo Alaves
|15
|14
|18. Cádiz
|16
|12
|19. Getafe
|16
|11
|20. Levante
|16
|8