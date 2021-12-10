Tüm hesaplar galibiyet üzerine

2.Lig Kırmızı Grup’ta “rota kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, Pazar günü Niğde Anadolu FK ile deplasmanda oynayacağı 17.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Tesisler 1 No’lu Sahada, saat 13.00’te başlayan antrenmana tüm futbolcular katılırken, sakatlıktan yeni çıkan Muhammet Fettahoğlu yine takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Isınma ile başlayan antrenman, moral artırıcı oyunla devam ederken, teknik direktör Ahmet Yıldırım antrenmanın ikinci bölümünde, yarı sahada taktik içerikli oyun oynattı. Niğde Anadolu FK maçının taktiğini içeren oyun sırasında zaman zaman futbolculara uyarılarda bulunan Ahmet Yıldırım, maçın önemine vurgu yaparken, galibiyet almak zorunda olduklarına dikkat çekti.

Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Niğde Anadolu FK maçının hazırlıklarını sürdürecek. Kırmızı siyahlı ekip, Niğde’ye Cumartesi günü gidecek.

(Hüseyin AŞKIN)

