TÜFAD’dan Eğer’e ziyaret

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’i ziyaret etti.

Son yapılan TÜFAD Genel Kurulu’nda Başkanlığa seçilen Yasin Aksoy ziyaret turuna devam ediyor. Başkan Yardımcısı Hüseyin Eğer ve Yönetim Kurulu Üyeleri Barış Kılıç ve Hayrettin Karaca ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’i ziyaret eden Başkan Aksoy, yeni sezon çalışmaları hakkında Eğer ile istişare yaptı. TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber’in de selamlarını ileten Aksoy, antrenörler olarak yaptıkları çalışmalar ve faaliyetler hakkında da Eğer’i bilgilendirerek milli takım forması hediye etti.

TÜFAD yönetiminin ziyaretinde duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Haşim Eğer ise, yeni sezonda tüm antrenörlere başarı dileklerini ileterek Aksoy ve ekibine teşekkür etti.

(Rıfat KARA)