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TÜFAD ve 5 Yıldız’dan LGS’ye yönelik işbirliği

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şubesi ile 5 Yıldız Kurs Merkezi arasında Liseye giriş sınavlarına (LGS) yönelik örnek bir çalışma başlatıldı.

Spor 08.04.2022, 00:23
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TÜFAD ve 5 Yıldız’dan LGS’ye yönelik işbirliği

TÜFAD Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy ve 5 Yıldız Kurs Merkezi Kurucusu Hayrullah Layık öncülüğünde gerçekleşen projenin imzaları önceki gün atıldı. Projenin içeriği hakkında bilgi veren 5 Yıldız Kurs Merkezi Hayrullah Layık, LGS’ye girecek olan 8.sınıf öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesi olarak 5 Yıldız Kurs Merkezi’nde düzenli olarak ölçme değerlendirme sınavları yapılacağını belirtti. Sınav sonuçlarına göre öğrencilere akademik destek sağlayacaklarını da vurgulayan Layık, projenin diğer ayağında ise kurs merkezi tarafından öğrencilere yönelik sunumlar ve seminerler verileceğini de belirtti.

“FUTBOLCU KARDEŞLERİMİZİN AKADEMİK GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ”

TÜFAD Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy ise projenin futbol oynayan öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulunurken, “Sporcu öğrencilerimiz maalesef 8. Sınıfa geçtiklerinde futbol antrenmanlarını aksatıyor ve futbola olan ilgisi düşüyor. Bizler dernek olarak futbolun akademik başarının önüne geçmeyeceğini tam tersine akademik başarıyı önemli ölçüde arttıracağını çok iyi biliyoruz. Bu projenin de tam olarak çıkış noktası burasıdır.

Konuyla ilgili olarak 30 Mart Çarşamba günü Antalya’da TÜFAD Genel Merkezi yöneticilerine ve dernek üyelerine bir sunum gerçekleştirdim. Proje gerek başkanımız ve üyelerden tam destek gördü. İnşallah pilot uygulama olarak başladığımız bu proje yayılacak ve genç kardeşlerimizin akademik gelişimine katkı sağlayacağız. Projeye katkı sağlayan aynı zamanda eski bir amatör futbolcu olan 5 Yıldız Kurs Merkezi Kurucusu Hayrullah Layık’a teşekkür ediyorum” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZ TERCİH YAPMAK ZORUNDA KALMAYACAK”

Çorum 5 Yıldız Kurs Merkezi olarak bu projeyi hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden Hayrullah Layık, öğrencilerin artık tercih yapmak zorunda kalmayacaklarını ifade etti. Kendisinin de futbol oynadığı dönemde futbol ve eğitim arasında devamlı tercih yapmak zorunda kaldığını ifade eden Layık, “ Bu durum bizim sosyal sportif gelişimimize olumsuz etki ediyordu. Yasin Aksoy’a bunları anlatırken genç futbolcu kardeşlerimizin de benzer ikilemde kaldığını ifade etti. Bizler de kurum olarak öğrencilerimize sosyal sorumluluk projesi geliştirdik. Proje birkaç başlıktan oluşmakta, bunların ilki öğrencilerimizin düzenli olarak akademik ölçüm ve takiplerinin ikincisi öğrencilerin sınava yönelik seminerlerden oluşmaktadır. Lise Giriş Sınavına son hafta kala öğrencilere gerçek sınav provası yapılacak ve proje sona erecek. Proje neticesinde TÜFAD ile bir araya gelerek projenin genel değerlendirilmesi yapılacak. Yapılan çalışmalar önümüzdeki yıla bir projeksiyon oluşturulacak. Projeye katkı sağlayan TÜFAD Çorum Şubesi Başkanı Yasin Aksoy’a ve dernek yöneticilerine teşekkür ederim” dedi.

(Rıfat KARA)

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