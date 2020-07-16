Trapçılar Konya yolcusu
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu’nun 2020 faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası Trap Bölgesel Lig 2.Bölge Yarışmaları 1-19 Temmuz tarihlerinde Konya’da yapılacak.
Spor 16.07.2020, 00:14
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Atıcılık İl Temsilcisi Celal Taşdelen’in yaptığı açıklamaya göre, Karatay Atış Poligonu’nda yarın başlayacak ve 3 gün sürecek yarışmalara Çorum’dan Celal Taşdelen, Fikret Sin, Mustafa Recai Velioğlu, Mesut Tuncay, Mehmet Koç, Cemal Peker, Satılmış Çalışkan, Erkan Çöp ve Yasin Yetim katılacak.
23 ilden trapçıların katılacağı yarışmalarda dereceye giren atıcılara çeşitli ödüller verilecek. Ayrıca, dereceye giren atıcılar yeni yılda ulusal ligde mücadele etme hakkı kazanacak.
(Spor Servisi)
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