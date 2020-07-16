Trapçılar Konya yolcusu

Atıcılık İl Temsilcisi Celal Taşdelen’in yaptığı açıklamaya göre, Karatay Atış Poligonu’nda yarın başlayacak ve 3 gün sürecek yarışmalara Çorum’dan Celal Taşdelen, Fikret Sin, Mustafa Recai Velioğlu, Mesut Tuncay, Mehmet Koç, Cemal Peker, Satılmış Çalışkan, Erkan Çöp ve Yasin Yetim katılacak.

23 ilden trapçıların katılacağı yarışmalarda dereceye giren atıcılara çeşitli ödüller verilecek. Ayrıca, dereceye giren atıcılar yeni yılda ulusal ligde mücadele etme hakkı kazanacak.

(Spor Servisi)