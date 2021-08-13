‘Transferi şimdilik kapattık’

Çorum Futbol Kulübü’nde Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın transferi şimdilik kapattıklarını söyledi.

Yeni sezon yapılanması doğrultusunda Mehmet Gürkan Öztürk, Seçgin Getbay, Hasan Küçcük, Halil İbrahim Sönmez, Berkay Can Değirmencioğlu, İsmet Benli, Serkan Yavuz, Sabrican Vural, Batuhan Er, Murat Yıldırım, Burak Çalık, Muhsin Yıldırım, Emre Öztürk, Atakan Akkaynak ve Mertcan Aşcı olmak üzere 15 yeni ismi kadroya dahil ettiklerini belirten Yalçın, devam eden süreçte transferi şimdilik kapattıklarını ifade etti. Yeni sezona iddialı bir kadro kurduklarını da belirten Yalçın, “Kampta çok ciddi bir sakatlık olmazsa kesin olarak transfer yapmayacağız. Ancak ciddi bir sakatlık olması durumunda ise transfer yapabiliriz” ifadelerine yer verdi. (Rıfat KARA)