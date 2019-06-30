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Transfer mesaisi başlıyor

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan, Sportif Direktör Hamit Işık, Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mustafa Ercan Cumartesi günü kendi aralarında değerlendirme toplantısı yaptılar.

Transfer mesaisi başlıyor

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan, Sportif Direktör Hamit Işık, Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mustafa Ercan Cumartesi günü kendi aralarında değerlendirme toplantısı yaptılar.

30 Haziran 2019 Pazar 22:57
Transfer mesaisi başlıyor

Toplantıda, mali konular ve transfer çalışmaları başta olmak üzeri yeni sezon çalışmaları ile ilgili bir takım görüşmeler yapıldı. Edinilen bilgilere göre, transfer çalışmalarına hafta içerisinde başlanacak ve öncelikli olarak iç transfer neticelendirilecek. Gidecek ve kalacakların kesinleşmesinden sonra da dış transfer çalışmalarına ağırlık verilecek.

Transfer çalışmalarının Perşembe gününden itibaren başlaması bekleniyor.

Öte yandan, yönetimin, yeni sezon çalışmaları için geçtiğimiz hafta içerisinde Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mustafa Ercan’ın Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ile yaptıkları görüşmede dile getirdikleri taleplerle ilgili belediyeden geri dönüş beklediği, Belediyenin kararına göre yol haritası belirleneceği öğrenildi.

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