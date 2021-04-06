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Trabzon’u kanatlardan vuracaklar

Çorum FK dün yaptığı antrenmanla Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-siyahlılarda tüm planlar galibiyet üzerine yapılırken, teknik patron İsmet Taşdemir, kanat organizasyonlarının ağırlıkta olduğu taktik çalışma yaptırdı.

Spor 06.04.2021, 00:06
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Trabzon’u kanatlardan vuracaklar

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, yarın sahasında grubun güçlü takımlarından Hekimoğlu Trabzon’la oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor.
Son 9 maçında yenilgi yüzü görmeyen ve topladığı puanlarla play-off şansını iyice artıran Çorum Futbol Kulübü, yarınki maçta da galibiyet hedefliyor. Kırmızı-siyahlılar, dün yaptıkları antrenmanla kritik maçın hazırlıklarını sürdürdüler.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Tesisler 1 No’lu Sahada saat 12.30’da başlayan antrenmana Kıvanç katılmadı. Sakatlıktan yeni çıkan ve idman eksiği bulunan Nafican salonda kuvvet çalışması yaparken, Salih Zafer ise topsuz antrenmanlarda takımla çalıştı ancak taktik çalışmada yer almadı.
Teknik direktör İsmet Taşdemir antrenman öncesinde futbolcularla sahada yaklaşık 5 dakika süren bir toplantı yaptı. Toplantının ardından topla ısınmayla başlayan antrenman minyatür kaleye gol çalışmasıyla devam etti.
Teknik patron İsmet Taşdemir antrenmanın son bölümünde yarı sahada hücum varyasyonlarının denendiği taktik çalışma yaptırdı. Taşdemir, özellikle kanat akınları üzerinde durdu ve zaman zaman futbolcularına uyarılarda bulundu. Futbolcuların hırslı ve istekli göründükleri antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.
Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başlayacak.
 

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