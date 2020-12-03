Trabzon’da zor maç

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü 13.hafta maçında bugün zirve yarışının iddialı takımlarından Hekimoğlu Trabzon’la deplasmanda karşılaşacak.

Koronavirüs vakaları nedeniyle ligde 3 maçı ertelenen, Türkiye Kupası’nda ise maça çıkamadığı için 3-0 hükmen yenilerek elenen Çorum Futbol Kulübü, geçtiğimiz hafta sahasında Anagold 24 Erzincanspor’la 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada yaklaşık 1 ay sonra lig maçı oynadı. Bugünkü Hekimoğlu Trabzon maçı öncesinde de Çorum Futbol Kulübü’nde 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif. Bu futbolcuların yanı sıra sarı kart cezalısı olan Kerem Çağatay ile sezonu kapatan Kıvanç Kaya ve sakatlıktan yeni çıkan Kerem Pala ile Tarık Mayhoş takımdaki yerlerini alamayacaklar.

Grubun güçlü takımlarından Hekimoğlu Trabzon’da ise Bahadır Erol, Mustafa Çakır ve Serkan Odabaşoğlu sarı kart cezalısı oldukları için Çorum FK’ya karşı forma giyemeyecekler.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda lider Manisa FK’ya 6-1 gibi tarihi bir skorla yenilen Trabzon temsilcisi, Çorum FK karşısında galip gelip moral bulmak isterken, Çorum Futbol Kulübü de eksik kadrosuyla zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

21 puanlı 3.sıradaki Hekimoğlu Trabzon ile 8 puanlı 13.sıradaki Çorum Futbol Kulübü arasında bugün Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda oynanacak maçta İzmir bölgesi hakemlerinden Ferhan Kestanlıoğlu düdük çalacak. Saat 13.00’te başlayacak maçta Kestanlıoğlu’nun yardımcılıklarını ise yine İzmir bölgesinden Kürşathan Akın ile Ercan Akdeniz yapacak. Aynı bölgeden Önder Turgay Demirdak da maçın dördüncü hakemi olacak.