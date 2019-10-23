Trabzon mesaisi tam gaz

Yeni Çorumspor Cumartesi günü deplasmanda Hekimoğlu Trabzon’la oynayacağı 10.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dün, Tesisler 1 No’lu Sahada saat 11.00’de başlayan antrenmana sakatlığı süren Kerem Pala katılmadı. Teknik Direktör Bahri Kaya gözetiminde ısınma ile başlayan antrenman 5’e 2 ile devam etti. Teknik patron Bahri Kaya 5’e 2’nin ardından yarı sahada taktik içerikli oyun oynattı. Hekimoğlu Trabzon maçının taktiğini içeren oyunda futbolculara zaman zaman uyarılarda bulunan Kaya, yapılması gerekenleri anlattı.

Antrenmanın son bölümünde duran top ve şut çalışması yapılırken, futbolcuların hırslı ve istekli olmaları dikkat çekti.

Yeni Çorumspor bugün yapacağı antrenmanla Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarını sürdürecek.