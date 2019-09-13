Töremiş’li milliler Balkan Şampiyonu

Bulgaristan’da devam eden 13 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası’nın takımlar finalinde Romanya’yı yenen Türkiye şampiyon oldu. Türk Milli Takımında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü badmintoncusu Mehmet Can Töremiş de yer alıyor.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Mehmet Can Töremiş’in de yer aldığı 13 Yaş Altı Badminton Milli Takımı Bulgaristan’da şampiyon oldu.

Bulgaristan’ın Perushtitsa kentinde devam eden 13 Yaş Alkı Balkan Badminton Şampiyonası’nda takım müsabakaları tamamlandı. Mehmet Can Töremiş’in de formasını giydiği Türk Milli Takımı, Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya’yı geçtikten sonra yarı finalde Sırbistan’ı mağlup ederek finale kaldı. Final müsabakasında da Romanya’yı yenen Türkiye şampiyon oldu.

Şampiyonada bugün ferdi müsabakalar başlayacak olup, Mehmet Can Töremiş de Türkiye’nin en büyük madalya umutlarından biri olarak ön plana çıkıyor. (Hüseyin AŞKIN)