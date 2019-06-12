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Tolgay Arslan askere Çorum’dan uğurlandı

Fenerbahçe’de forma giyen Çorumlu futbolcu Tolgay Arslan, vatani görev öncesi memleketi Çorum’a gelerek akrabaları ile vedalaştı.

Tolgay Arslan askere Çorum’dan uğurlandı

Fenerbahçe’de forma giyen Çorumlu futbolcu Tolgay Arslan, vatani görev öncesi memleketi Çorum’a gelerek akrabaları ile vedalaştı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 00:12
Tolgay Arslan askere Çorum’dan uğurlandı

2018-2019 sezonu devre arası transfer döneminde Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer olan Çorumlu futbolcu Tolgay Arslan askere gidiyor. Türkiye’de forma giyen 846 profesyonel futbolcular dün itibari ile bedelli askerlik görevlerini yerine getirmek için birliklerine teslim olmaya başladı. 846 futbolcu arasında yer alan Çorumlu futbolcu Tolgay Arslan da birliğine teslim olmadan önce memleketi Çorum’a geldi. İlk olarak asker traşı olan Arslan, daha sonra Çorum’da yaşayan akrabalarını ziyaret ederek helallik alarak birliğine uğurlandı.

(Rıfat KARA)

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