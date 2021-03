“Telafisi olmayan maçlar oynayacağız’

Çimentospor’da İkinci Başkan Dursun Solak, 4’lü grupta her maçın final niteliği taşıdığını söylerken, kaybedilen maçların telafisinin zor olacağını söyledi.

Bölgesel Amatör Lig’de grupların belli olmasının ardından Çorum temsilcisi Çimentospor’da İkinci Başkan Dursun solak açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun grupları baştan savma bir şekilde belirlediğinin altını çizen Solak, her olumsuzluğa karşı takımlarına güvendiğini ve bu işin üstesinden geleceklerini ifade etti. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir belirsizlik süresinin ardından grupların belli olması takımdaki havayı arttırdığını ifade eden Solak, “Osmancık Belediyespor, Amasyaspor ve Merzifonspor’dan oluşan 4’lü grupta ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Genç, dinamik ve yetenekli oyuncularımızdan oluşan iyi bir takım kurduğumuza inanıyorum. Grubumuzda her maç final niteliğinde, telafisi olmayan zor maçlar olacak.

Grubun 4 takımlı olması ve 9 maçla sonlanması baştan savmak adına bir organizasyon olmuştur. Büyük emek verdiğimiz bir çalışmanın karşılığı bu olmamalıydı. Biz her olumsuzluğa karşı takımımıza sonuna kadar güveniyoruz. İlimizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Tüm takımlara başarılar dilerim” dedi.

