Tekvandocuların kuşak sınavına yoğun katılım

İç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu’na bağlı kulüplerin tekvando branşlarındaki sporculara yönelik kuşak sınavı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Cumartesi günü, Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen kuşam sınavına, 100’e yakın tekvandocu katıldı. Çok sayıda sporcu velisi de çocuklarına destek amacıyla Atatürk Spor Salonu tribünlerinde yer aldı.

Kuşak sınavını, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak, Valilik Projeler Müdürü Seyfettin Zengin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Halil Çöl, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Nuri Arıcı, H.E. Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hilal Kiraz, KADEM Başkanı Bekir Şahin, Bayat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Koçak, Mimarsinan Ortaokulu Müdürü ve Kulüp Başkanı Selami Körüklü, 19 Mayıs İlkokulu Müdürü ve Kulüp Başkanı Ahmet Dağcı, Dumlupınar Ortaokulu Müdürü Cengiz Gökgöz, Doğru Amaçlarla Toplumsal Entegrasyon Derneği Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Çağdaş ve Dernek Genel Başkanı Mustafa Ersan, Buhara Kız Meslek Lisesi Okul Müdürü Selami Bolat, Buharaevler Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Aysun Tut, Albayrak İlkokulu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cemil Eker, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve okul yöneticileri izledi.

Pandemi kurallarına göre düzenlenen kuşak sınavı, İstiklal Marşının okunmasıyla başlarken, tekvandocuların gösterileriyle devam etti. İç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı ve aynı zamanda tekvando antrenörü Bekir Bolat bir konuşma yaptı. Bolat, yaptığı konuşmada, milletin asil gücünün gençlik olduğuna vurgu yaparken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer de gençliğin ve sporun önemine dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi.

Program çerçevesinde, Datem Derneği tarafından başarılı sporculara çeşitli hediyeler, programa katılan konuklara ise plaket verildi.

Programın son bölümünde ise, tekvandocuların kuşak sınavı gerçekleştirildi. Başarılı olan tekvandocular bir üst kuşağa terfi ederken, başarı belgeleri ve yeni kuşakları verildi.

(Spor Servisi)

