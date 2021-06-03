Tekvando Federasyonu’na Çorum çıkarması

Çorum’dan üst düzey bir heyet, Türkiye Tekvando Federasyonu’nu ziyaret etti.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ankara’da Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin’i makamında ziyaret ettiler. Ziyarette, Türkiye Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Çoktan ve Danışma Kurulu Üyesi Agâh Kaya da hazır bulundu.

Çorum heyeti, ziyaret sırasında Federasyon Başkanı Metin Şahin’e çeşitli hediyeler verirken, tekvando ile ilgili projelerden bahsettiler.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ziyaretle ilgili kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Valimiz Mustafa Çiftçi ve Hitit Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Türkiye Tekvando Federasyon Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin'i ziyaret ederek federasyon başkanımızla spora yönelik projelerimizi değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de yaptığı paylaşımda, “Çorum’dan gelen değerli misafirlerimize ziyaretleri ve tekvandoya verdikleri destekler için teşekkür ediyorum” dedi.

(Spor Servisi)

