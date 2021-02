Teknik Direktör Taşdemir: ‘Yeniden umutlandık’

Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, dün saat 13.00’de gerçekleşen antrenman öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. İlk olarak son oynanan 3 maçı değerlendiren teknik adam, bu 3 maç içerisinde Kocaelispor maçında çok kötü bir futbol ortaya koyduklarını söyledi. İkinci yarının ilk maçı olan Manisa FK maçına sıkıntılı ve eksik gittiklerinin altını çizen Taşdemir, “ Manisa maçında mücadele açısından çok iyi işler yaptık ama üretkenlik anlamında yeterli değildik. Ben geldiğimden beri yenildiğimiz bütün karşılaşmalarda mücadele açısından oldukça yeterli bir oyun ortaya koyduk. Bu maçlar içinde sadece Kocaelispor maçını ayrı tutuyorum. Kocaeli maçında bize yakışan oyunu oynayamadık. Bununla beraber eksi olan kredimiz tamamen bitmeye yakın bir hal aldı. Özellikle Kocaeli mağlubiyetinden sonra. Ama çok şükür Afyon galibiyeti ile bunu tersine çevirdik ve yukarıyla alakalı bir dalımız var şuanda. Play-Off umudumuz devam ediyor” dedi.

GARANTİ MAÇ YOK

İnegölspor, Niğde Anadolu ve Ergene Velimeşe maçlarının garanti olduğuna dair söylemlere de cevap veren deneyimli teknik adam, hiçbir bir maçın garanti olmadığına vurgu yaptı. Daha oynanmamış 15 maçın olduğunu da söyleyen İsmet Taşdemir, “Bu 15 maç her türlü skorlara açık. Onunla beraber önümüzdeki üç maç ile alakalı yazılanları çizilenleri görüyorum. Üç maçın da garanti olduğuna dair söylemler var. Şuanda hiçbir maçımız garanti değil. Bu üç rakibimizde düşmeme mücadelesi veriyor dolayısı ile bu maçların daha zorlu geçeceğini düşünüyorum. Ama bizim bir felsefemiz var biz bundan uzaklaşmadığımız sürece hemen hemen her takımı yenebiliriz. Bu hafta da onu gösterdik. Biz bu felsefemizi sahaya yansıttığımız zaman azimle, inançla mücadeleci bir takım kimliğini sahaya koyduğumuz zaman bizim yenemeyeceğimiz takım yok. İnşallah bundan sonra da bu kimliğimizi her maça yansıtabilir ve istediğimiz skorları alabiliriz.

4 EKSİĞİMİZ VAR

Afyon maçından sonra yine sıkıntılı bir sürece girdik. Afyon maçında sarı kart gören Muhammet Fettahoğlu ile Umut Kaya cezalı duruma düştü. Bunun yanı sıra sakat oyuncularımızdan Mehmet Sedef daha yeni takımla idmanlara başladı. Eren Tokat’ın ise eski sakatlığı nüksetti. Dolayısı ile İnegölspor maçında bu 4 oyuncumuzdan yoksun çıkacağız gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

GOL SORUNUNUN NEDENİ EKSİKLERİMİZ

Son 3 maçta Çorum FK’nın sadece 1 gol attığı ile alakalı sorulan soru üzerine açıklamalarına devam eden Taşdemir, “Özellikle Manisa maçında Umut Kaya Cengiz’den yoksun olmamız bizi gol yollarında etkilemişti. Kocaelispor maçında ise takım olarak zaten çok kötüydük hiçbir şekilde gol yollarında üretken olamadık. Ben hiçbir zaman hakemlerle alakalı mazeretlere sığınmadım ancak Kocaeli maçında lehimize verilen penaltıdan ziyade bize verilmeyen 3 net penaltı vardı. Afyon maçında da verilmeyen penaltımız vardı. Ama bunun dışında 2, 3 tane de net pozisyonumuz vardı ama atamadık”dedi.

BİRLİKTELİĞİMİZ DEVAM ETMELİ

Sorulan soru üzerine Çorum FK’nın kalan maçlarda Play-Off şansını da değerlendiren İsmet Taşdemir, “İşimiz zor gibi görünüyor ama takımımızdaki birliktelik devam ederse yenemeyeceğimiz takım yok. Bakıldığı zaman puan farkı var ve 1 değil 5 tane rakibin var. Bu birlikteliği devam ettirebilirsek bizim takım her an herşeyi yapabilecek güçte bir takım. Kesin Play-Off’a kalırız veya kalamayız gibi bir ibare kullanamam şuanda. Kocaeli maçı hariç puan kaybettiğimiz her maçta takım bütünlüğümüz hep vardı. Umarım kalan maçlarda da bu birlik ve bütünlük içerisinde oynar gereken puanları toplarız” ifadelerine yer verdi.

(Spor Servisi)