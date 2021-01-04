Tek pas, hızlı hücum

Çorum Futbol Kulübü Sarıyer’le 6 Aralık Çarşamba günü İstanbul’da oynayacağı maçın Cuma günü başlayan Çorum’daki hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 12.30’da gerçekleşen antrenmana sakatlığı devam eden Cengiz Ötkün katılmazken, diğer futbolcular hazır bulundu. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman moral artırıcı oyunla devam etti. Oyunun ardından 5’e 2 pas çalışması yapan Kırmızı-Siyahlılar son bölümde Sarıyer maçının taktiğini içeren özel bir çalışma yaptılar.

Taktik çalışma sırasında futbolcularına çabuk olmaları noktasında uyarılarda bulunan teknik direktör İsmet Taşdemir, orta sahada kazanılan toplar ile tek pasla hızlı bir şekilde hücuma çıkmalarını istedi. Sık sık taktik antrenmanı durdurarak oyuncularını uyaran Taşdemir, orta saha oyuncularından biraz daha sert olmalarını istedi.

Antrenman açma germe hareketleri ile sona erdi.

Sarıyer maçının Çorum’daki hazırlıklarını tamamlayan Çorum Futbol Kulübü, bugün sabah saatlerinde otobüsle İstanbul’a hareket edecek. Kırmızı-siyahlılar maç öncesinde ter idmanını yarın yapacaklar.

(Spor Servisi)