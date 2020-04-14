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Tarihinin en kötü averajı

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta yer alan Çorum Futbol Kulübü, 28.haftalar itibariyle en kötü averaja bu sezon imza attı. 28 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 14 yenilgi alan Çorum Futbol Kulübü 36 puan toplarken, attığı 36 gole karşılık kalesinde 42 gol gördü ve -6 averaja sahip.

Tarihinin en kötü averajı

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta yer alan Çorum Futbol Kulübü, 28.haftalar itibariyle en kötü averaja bu sezon imza attı. 28 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 14 yenilgi alan Çorum Futbol Kulübü 36 puan toplarken, attığı 36 gole karşılık kalesinde 42 gol gördü ve -6 averaja sahip.

14 Nisan 2020 Salı 20:04
Tarihinin en kötü averajı

2012-13 sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, 28.haftalar itibariyle, 2012-13 sezonunda 34 gol atıp kalesinde 38 gol görürken, -4 averajı bulunuyordu.

EN İYİ AVERAJ 2013-14 SEZONUNDA

2013-14 sezonunda 42 gol atan Çorum Futbol Kulübü 26 gol yerken, +16 averajla tarihinin en iyi averajını elde etti. 2014-15 sezonunun 28.haftasını -1 averajla (29 gol attı, 30 gol yedi) tamamlayan Çorum Futbol Kulübü, 2015-16 sezonunda attığı 39 gole karşılık 30 gol yedi ve +9 averaja sahipti.

Tarihinin en iyi ikinci averajına (+14) 2016-17 sezonunda imza atan Çorum Futbol Kulübü, attığı 38 gole karşılık kalesinde 24 gole engel olamadı.

2017-18 sezonunun 28.haftasını 44 gol atıp 33 gol yiyerek +11 averajla geçen Çorum Futbol Kulübü, play-off şampiyonu olduğu 2018-19 sezonunda ise aynı periyotta 37 gol atıp 28 gol yedi ve +9 averaj elde etti.

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