Profesyonel futbol liglerindeki 10.sezonunu geçiren Çorum FK’nın, ilk 5 haftalar itibariyle tarihinin en az gol yediği sezon bu sezon oldu.

YENİLGİ ALMADIĞI İKİNCİ SEZON

5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik alan Çorum FK 9 puan toplarken, yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-siyahlılar, böylece ilk 5 haftalar itibariyle ikinci kez mağlubiyet almadılar. Çorum FK, 2017-2018 sezonunda da 2 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmemişti.

Çorum FK, 38 takımın mücadele ettiği 2.Lig’de yenilgi yüzü görmeyen 8 takımdan .biri olarak da dikkat çekiyor. Kırmızı-siyahlılar, yer aldıkları kırmızı grupta Hekimoğlu Trabzon, Sivas Belediye, Vanspor FK, Bayburt Özel İdare ve Sakaryaspor, beyaz grupta ise Ispartaspor ve Şanlıurfaspor’la birlikte henüz yenilgi yüzü görmediler.

EN İYİ İKİNCİ PERFORMANS

2017-2018 sezonunda, 5 maçta 10 puan toplayan Çorum FK, tarihinin en başarılı performansına imza atarken, bu sezon 9 puan topladı ve averajla en başarılı ikinci performansa ulaştı.

Çorum FK, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında da 9’ar puan topladı ancak bu sezonki averajı daha iyi olduğu için en başarılı performanslar sıralamasında ikinci sıraya oturdu.

EN İYİ AVERAJ

Bu sezon, 5 maçta rakip fileleri 6 kez havalandıran Çorum FK, kalesinde sadece 1 gol görürken, elde ettiği +5 averajla ilk 5 haftaların en iyi averajını elde etti.

Çorum FK’nın bu sezon yediği 1 gol ise, tarihinin en az gol yediği sezon olarak kayıtlara geçti.

(Hüseyin AŞKIN)

