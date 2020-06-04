Taraftara özel çay evi

Kırmızı-Şimşekler taraftar grubu liderlerinin öncülüğünde Maliye 3.sokakta Şelale Cafe arka kapısı karşısında açılacak olan Kırmızı-Şimşekler Çayevi, Çorum FK’ya gönül veren taraftarların yanı sıra vatandaşlara da hizmet vermesi bekleniyor. Konu hakkında açıklama yapan taraftar grubu lideri Hüseyin Nalcı, “Açılacak olan mekânın Çorumspor camiasının buluşma noktası olacaktır. İç saha maçları öncesi buluşma, tribünde yapılacak olan faaliyetlerin görüşülmesi gibi etkinliklerin düzenlendiği bir mekân olacaktır. Çorum’a gelen misafir takım taraftarlarını da konuk edeceğimiz, onları ağırlayabileceğimiz bir ortamı sağlayacağız. Kalbi Çorumspor için atan tüm taraftarlarımızı yakında açılacak olan çayevine bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.