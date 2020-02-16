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Tansel Can Örtücü Türkiye Şampiyonu

Sivas’ta düzenlenen A Gençler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan Çorumlu güreşçilerden Tansel Can Örtücü 87 kiloda şampiyon olurken, 60 kiloda finale yükselen Mert İlbars hastalandığı için şampiyonluk maçına çıkamayınca ikinci olurken, 130 kilonun finalinde yenilen Burak Çavuşçulu da ikinci oldu.

Tansel Can Örtücü Türkiye Şampiyonu

Sivas’ta düzenlenen A Gençler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan Çorumlu güreşçilerden Tansel Can Örtücü 87 kiloda şampiyon olurken, 60 kiloda finale yükselen Mert İlbars hastalandığı için şampiyonluk maçına çıkamayınca ikinci olurken, 130 kilonun finalinde yenilen Burak Çavuşçulu da ikinci oldu.

16 Şubat 2020 Pazar 19:13
Tansel Can Örtücü Türkiye Şampiyonu

Güreş Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan A Gençler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası Sivas’ta yapıldı. Çorumlu güreşçiler 1 altın, 2 gümüş olmak üzere 3 madalya kazandılar.

87 kiloda mücadele eden Tansel Can Örtücü tüm rakiplerini yenerek finale yükselirken, final müsabakasını da kazanıp Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

60 kiloda mücadele eden milli güreşçi Mert İlbars da elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı. Avrupa şampiyonu güreşçi Mert İlbars, hastalandığı için final karşılaşmasında mindere çıkamayınca yenik sayılıp ikinci oldu.

130 kiloda mindere çıkan Burak Çavuşçulu da şampiyonluk müsabakasında yenildi ve Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

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