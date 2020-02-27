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Taklacı güvercinler göz doldurdu

Okul Sporları Federasyonu İl Temsilciliğinin 2020 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Artistik Cimnastik İl Birinciliğinde heyecan sona erdi.

Taklacı güvercinler göz doldurdu

Okul Sporları Federasyonu İl Temsilciliğinin 2020 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Artistik Cimnastik İl Birinciliğinde heyecan sona erdi.

27 Şubat 2020 Perşembe 22:07
Taklacı güvercinler göz doldurdu

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliği, minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 4 kategoride 20 okuldan 108 sporcunun katılımı ile düzenlendi. İl dışından 1 milli hakemin de görev aldığı il birinciliğinde toplam 10 hakem görev yaptı. Ailelerinde yoğun ilgi gösterdiği müsabakalarda minik kelebekler hünerlerini sergilerken heyecanlarını gizleyemediler.

Renkli görüntülere sahne olan yarışmalar sonunda, minik A kızlar kategorisinde İsmail Kakaç İlkokulu 46.40 puanla birinci, Şehit Onur Bakbak İlkokulu 38.40 puanla ikinci, Bahçeşehir Koleji 36.00 puanla üçüncü ve Bahçelievler İlkokulu 33.60 puanla dördüncü sırada yer alırken, Minik A erkeklerde ise yine İsmail Kakaç İlkokulu 50.20 puanla zirvede yer aldı.

Minik B kızlar kategorisinde Bekir Aksoy İlkokulu 52.40 puanla birinci, Şehit Onur Bakbak İlkokulu 48.30 puanla ikinci, Bahçeşehir Koleji 47.20 puanla üçüncü, İsmail Kakaç İlkokulu ise 34.40 puanla dördüncü oldu. Minik B erkeklerde ise İsmail Kakaç İlkokulu 11.70 puanla şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu.

Küçük kızlar kategorisinde birincilik kürsüsüne 47.40 puanla Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu çıkarken, Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu ise topladığı 43.80 puanla ikinci olmayı başardı. Yıldız kızlarda ise şampiyonluk ipini göğüsleyen okul 33.00 puanla Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu oldu.

Küçük erkekler, yıldız erkekler ve gençler (kız-erkek) kategorilerinde takım sıralaması yapılmazken, bu kategorilerde katılımın az olması nedeniyle ferdi gösteriler yapıldı. Yapılan gösterilerin ardından dereceye giren okullara kupa, sporculara madalya verildi.

(Rıfat KARA)

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