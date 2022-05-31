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Süper raketler Çorum’da kapışacak

Kadınlarda ve erkeklerde 16’şar takımın mücadele ettiği Masa Tenisi Süper Ligi’nin final etabı müsabakaları 3-5 Haziran tarihlerinde Çorum’da yapılacak. Lig’de, Çorum’dan 3 takım mücadele ederken, erkeklerde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü play-off, Spor İhtisas ise klasman maçlarına çıkacak. Kadınlarda ise, Çorum Gençlikspor play-off maçlarında kürsü mücadelesi verecek.

Spor 31.05.2022, 23:10
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Süper raketler Çorum’da kapışacak

Masa Tenisi Süper Lig’inde, hem kadınlarda, hem de erkeklerde Final Etabı müsabakaları 3-5 Haziran tarihlerinde Çorum’da yapılacak. Çorum’dan tam 3 takımın mücadele ettiği ligin kupaları da yine Çorum’da verilecek.
Edinilen bilgilere göre, masa tenisinde, Türkiye’nin en üst liginin son müsabakaları, Atatürk spor Salonu’nda yapılacak. 3 Haziran’da başlayacak müsabakalar, 5 Haziran’da tamamlanacak. Maçlar sonunda, Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek takımların yanı sıra, ligden düşecek takımlar da belli olacak.

16’ŞAR TAKIM
Ligde, kadınlarda ve erkeklerde 16’şar takım mücadele ediyor. Kadınlarda; Fenerbahçe, Kayseri Kocasinan Belediyespor A Takımı, Trabzonspor, Ankara TİGEM, Bursa Büyükşehir Belediyespor A Takımı, Balıkesir Bu Piliç, 1955 Batman Belediyespor A Takımı, İstanbul Büyükşehir Belediyespor A Takımı, Çorum Gençlikspor, Adana Çiltar MTİ, Mardin Merit Grup Real Mardin, Adana Çukurova Üniversitesi, Yalova Belediye Gençlikspor, Hatay ASP Spor A Takımı, Denizli Tan Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü ve Ankara Masa DER A Takımı, erkeklerde ise; Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor A Takımı, Kocaeli KBS MTD Spor Kulübü, Beşiktaş, Kocaeli Sarkusyan, İstanbul Beyoğluspor, Çorum Spor İhtisas Gençlikspor, Adana Çukurova Üniversitesi, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Balıkesir Bu Piliç, Antalyaspor, İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık, Yalova Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Adana Çiltar MTİ A Takımı, Tokat Belediyesi Plevnespor ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımları yer alıyor.

ÇORUM’DAN 3 TAKIM
Ligde, Çorum’u kadınlarda 1, erkeklerde 2 olmak üzere 3 takım temsil ediyor. 
Kadınlar Liginde mücadele eden Çorum Gençlikspor’un kadrosunda; Yağmur Yeşil, Aybüke Banu Şimşek, Asude Tuğba Şimşek, Nazlı Şahan ve Büşra Demir yer alıyor. Çorum temsilcisi, play-off turunda mücadele edecek olup, 3 Haziran’da Fenerbahçe, 4 Haziran’da Balıkesir Bu Piliç, İstanbul Büyükşehir Belediye ve Bursa Büyükşehir Belediye, 5 Haziran’da da Ankara TİGEM ile karşılaşacak.

BELEDİYE 3 MAÇ YAPACAK
Erkekler  Süper Ligi’nde mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ise, Kürşat Çağlayan, Uğurcan Dursun ve Afshin Noroozi’den oluşan kadrosuyla, play-off müsabakalarına çıkacak. Çorum ekibi, 4 Haziran’da Fenerbahçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 5 Haziran’da ise Antalyaspor ile karşılaşacak. Zirve hesapları yapan Çorum ekibi, Avrupa kupası vizesi almayı hedefliyor.

SPOR İHTİSAS KLASMAN MAÇLARINA ÇIKACAK
Erkeklerde Çorum’u temsil eden bir diğer takım olan Spor İhtisas ise, Kerim El Şarabi, Yiğit Furkan Şimşek, Tarık Saim Özbek ve Tarık Tahe’li kadrosuyla, klasman belirleme maçları yapacak. Çorum temsilcisi, 4 Haziran’da Tokat Belediyesi Plevnespor ve Balıkesir Bu Piliç, 5 Haziran’da da Balıkesir Büyükşehir Belediye ile karşı karşıya gelecek.
(Hüseyin AŞKIN)
 

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