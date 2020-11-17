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Süper Lig’de 2.etap başlıyor

Türkiye Süper Ligi 2.Etap Masa Tenisi müsabakaları Adana'da yapılacak.

Spor 17.11.2020, 21:34
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Süper Lig’de 2.etap başlıyor

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Suzan Özbek Sezonu Türkiye Süper Lig 2.Etap müsabakaları 21-22 Kasım tarihleri arasında Adana'da gerçekleşecek. Adnan Menderes Spor Salonu'nda yapılacak olan müsabakalarda erkeklerde Çorum'u Spor İhtisas ile Çorum Belediyesi Gençlikspor, kadınlarda ise Çorum Gençlikspor takımları temsil edecek.

Erkekler kategorisinde 1.etap maçlarında 4 maçta 6 puan toplayan Spor İhtisas 21 Kasım'da başlayacak 2.etap maçlarında ise sırasıyla Antalya Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe, Yalova Belediye Gençlikspor ve Antalyaspor ile karşılaşacak. Aynı kategori 1.etap maçlarında 5 puan toplayan Çorum Belediyesi Gençlikspor ise 2.etap maçlarında Beyoğluspor, Şahinbey Belediye GSK, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Sarkuysan takımları ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de kadınlar kategorisindeki temsilcisi Çorum Gençlikspor ise 1.etabı 6 puanla dokuzuncu sırada tamamlamıştı. 21 Kasım'da başlayacak 2.etap maçlarında sırasıyla Fenerbahçe, Elazığ Gençlikspor, İstanbul VMT ve Yalova Belediye Gençlikspor takımları ile kozlarını paylaşacak.

(Spor Servisi)

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