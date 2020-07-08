Süper Lig'de yeni sezonun başlayacağı tarih belli oldu
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül Cuma günü başlayıp, 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak.
Spor 08.07.2020, 20:20
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül Cuma günü başlayıp, 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak.
Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecek.
2020-2021 futbol sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, 4 Ağustos Salı günü başlayıp 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra duyurulacak.
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