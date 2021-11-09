Sungurlu’ya 13 spor tesisi için imzalar atıldı

Bilindiği üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı aracılığı ile Sungurlu’ya yarı olimpik yüzme havuzu ve güreş eğitim merkezi yapılacağı daha önce açıklanmıştı. Bu iki tesisle ilgili olarak ihale aşamasına gelinirken, bunlara ilave olarak ilçeye 13 tane daha spor tesisi yapılması kararlaştırıldı. Bu doğrultuda, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Sungurlu’ya 5 adet halı saha, 5 adet basketbol-voleybol sahası, 3 adet prefabrik spor salonu ile 1 okulun spor salonu zemin bakım onarım ve mevcut ilçe stadına 4’lü soyunma odası yapılmasına yönelik protokol Çorum Valiliği ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından imzalandı.

Ankara’da, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda düzenlenen imza törenine, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Çorum Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Kaymakam Adayı Mücahit Aydoğdu, Sungurlu Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi ile Sungurlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş katıldı.

İmzaların atılmasından sonra önümüzdeki günlerde yapılacak ihalelerin ardından spor tesislerinin yapımına başlanılması bekleniyor.

(Hüseyin AŞKIN)

