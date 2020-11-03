Sungurlu’nun efelerinden Başkan Şahiner’e ziyaret

Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir ve sporcuları makamında ağırlayan Abdulkadir Şahiner, Sungurlu Belediyespor’un bu sezon giyeceği formaları, eşofmanlarını sporculara teslim etti. Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in, Kulüp Başkanı Bahri Sezen’in, Belediye Başkan Yardımcıları Sakine Sarıyüce ve Mükremin Dağaşan’ın isimleri yazılı formalar ise antrenör Mustafa Özdemir tarafından takdim edildi. Yeni sezon hazırlıkları hakkında Başkan Şahiner’e bilgi veren Özdemir, Sungurlu Belediyesi’ne destekleri için teşekkür etti.

ŞAHİNER’DEN TAVSİYELER

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahiner, sporculara bazı tavsiyelerde bulunmayı da ihmal etmedi. Sungurlu Belediyespor’un Çorum’u ve Sungurlu’yu en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyleyen Şahiner, “Sevgi ve saygı çerçevesinde, centilmence mücadele edeceksiniz. Başarılı olmak için sahada mücadeleniz hep olumlu olacak. Takımımızın altyapısından çıkan ve profesyonel lige yükselen sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Bizler de her zaman sizlerin yanında olacağız ve gereken bütün desteği vereceğiz" dedi. Antrenör Mustafa Özdemir'de Başkan Şahiner'e teşekkür ederken " Genç Efelere ve spora katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu sezon inşallah ilçemizi ve ilimizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Ligde iyi yerlerde olacağız." dedi