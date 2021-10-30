Sungurlu’nun efeleri Çankırı’da puan avında
Spor 30.10.2021, 00:07
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Sezona kötü bir başlangıç yapan Sungurlu Belediyespor, Çankırı Birlikspor’u yenerek kötü gidişe dur demek istiyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Voleybol Ligi 3.Grup 3.hafta maçında Sungurlu Belediyespor deplasmanda Yamanca Asansör Çankırı Birlikspor’un konuğu olacak. İlk iki haftada 3-0’lık yenilgiler alarak sezona kötü bir giriş yapan Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor yarın saat 14.00’de Çankırı Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmayı kazanarak puanla tanışmak istiyor.
(Rıfat KARA)
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|10
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|6. Karagümrük
|10
|18
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
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|12
|13. Öznur Kablo Yeni Malatya
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|12
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|10
|11
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|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
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|4
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|10
|19
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|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
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|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
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|9
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|9
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|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
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|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Sevilla
|10
|21
|4. Real Betis
|11
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Atletico Madrid
|10
|19
|7. Osasuna
|11
|19
|8. Athletic Bilbao
|10
|17
|9. Barcelona
|10
|15
|10. Espanyol
|11
|14
|11. Valencia
|11
|13
|12. Mallorca
|11
|13
|13. Villarreal
|10
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
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|11
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|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Granada
|10
|8
|18. Cádiz
|11
|8
|19. Levante
|11
|6
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|11
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