Sungurlu’nun efeleri Çankırı’da puan avında

Sezona kötü bir başlangıç yapan Sungurlu Belediyespor, Çankırı Birlikspor’u yenerek kötü gidişe dur demek istiyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Voleybol Ligi 3.Grup 3.hafta maçında Sungurlu Belediyespor deplasmanda Yamanca Asansör Çankırı Birlikspor’un konuğu olacak. İlk iki haftada 3-0’lık yenilgiler alarak sezona kötü bir giriş yapan Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor yarın saat 14.00’de Çankırı Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmayı kazanarak puanla tanışmak istiyor.

(Rıfat KARA)

