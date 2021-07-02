Sungurlu Eğitim destek bekliyor

Yaklaşık 7 yıl önce kurulan ve bugüne kadar, dezavantajlı gruplarda yer alan yüzlerce çocuğa ulaşarak onların hayatlarına yön verip topluma kazandırarak gönülleri fetheden Sungurlu Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından, Erkekler 2.Lig’ine davet edildi. Sungurlu ekibi, 2.Lig için ayağına gelen fırsatı değerlendirmek üzere destek arayışlarına başladı.

Kulübün aynı zamanda antrenörü de olan Başkan Fırat Arslan, lige katılmayı çok istediklerini ifade ederken, gerekli desteği bulmaları halinde, altyapıdaki sporculara 2.Lig’de mücadele etme ve kendilerini gösterme imkânı sunmak istediklerini söyledi. Başkan Arslan, yaptığı açıklamada, “Sungurlu Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü üretmeye, ürettiği ürünleri sahaya sürmeye devam etmekte ve yıllar sonra Çorum için, Sungurlu ilçemiz için, salon sporlarının gelişmesi için, en önemlisi altyapıdan yetiştirdiğimiz çocuklarımızın gelişimi için 2. Ligde mücadele vermek adına güzel bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.

Finansal problemimizi çözebilmek için kamuoyunu bu mücadelemize destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

(Spor Servisi)

