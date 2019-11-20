Sungurlu Belediye Bölgesel Lige iki takımla katılıyor

Çorum’un hem bayanlarda, hem de erkeklerde Bölgesel Lig’de yer alan ilk kulübü olacaklarını kaydeden Sungurlu Belediyespor Başantrenörü Mustafa Özdemir, “Voleybol altyapılarımıza yoğun bir ilgi var. Haftanın 7 günü antrenman programlarımız devam ediyor. 8 yaştan 20 yaşa kadar hem bayanlarda hem erkeklerde çalışma programlarımızı hazırladık ve bu doğrultuda çalışma programlarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın sonuçlarını almak için hem Çorum'da hem de Türkiye liglerindeki organizasyonlara Belediyemizin gençlere verdiği destek ve bizim özverili çalışmalarımızla katılıyoruz. Bu liglerde biz hem kız hem de erkek takımlarımızla mücadele veriyoruz. Her iki takımımız da bu tür liglere özverili bir şekilde hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.