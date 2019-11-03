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Sultanlardan harika başlangıç: 3-0

Çorum’un Kadınlar 2.Voleybol Ligi’nde ki temsilcisi Osmancık Belediyespor, sezonun ilk maçında sahasında Çaykur Rize Gençlikspor’u 3-0 yenerek sezona harika bir başlangıç yaptı.

Sultanlardan harika başlangıç: 3-0

Çorum’un Kadınlar 2.Voleybol Ligi’nde ki temsilcisi Osmancık Belediyespor, sezonun ilk maçında sahasında Çaykur Rize Gençlikspor’u 3-0 yenerek sezona harika bir başlangıç yaptı.

03 Kasım 2019 Pazar 20:55
Sultanlardan harika başlangıç: 3-0

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Ligi 7.Grup ilk hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, sahasında Çaykur Rize Gençlikspor’u konuk etti. Osmancık İlçe Spor Salonu’nda saat 12.00’de oynanan karşılaşmaya Osmancıklı voleybol severlerde yoğun ilgi gösterdi. Mücadeleye iyi başlayan sultanlar ilk seti iyi bir oyunla 25-6 farklı kazandı. İkinci sette de iyi oyunu devam ettiren Kırmızı-Beyazlılar bu seti de 25-13 kazanarak maçta 2-0 öne geçmeyi başardı. Üçüncü sette toparlanan konuk Çaykur Rize Gençlikspor zaman zaman öne geçmesine rağmen, son sözü yine Osmancık Belediyespor söyledi ve seti 25-23 kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından sezona iyi bir başlangıç yapan Osmancık’ın sultanları 3 puan alırken, konuk Çaykur Rize Gençlikspor ise Çorum’dan puansız ayrıldı.

Osmancık Belediye: 3

Çaykur Rize Gençlik: 0

SALON: Osmancık İlçe.

HAKEMLER: Hasan Olgun, Turgut Yıldırım.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Bengisu, İlayda, Gizem, Yaren, Hayat, Derya, Yağmur, Çağla, Elif, Ahsen, Sevgi, Nurseda.

ÇAYKUR RİZE GENÇLİKSPOR: Yağmur, İrem, Sena, Beyza, Nazlıgül, Esra, Aleyna, Şevval, Özden, Kader.

SETLER: 25-6, 25-13, 25-23.

(Rıfat KARA)

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