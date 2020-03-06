Sultanlardan buruk veda

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Voleybol Ligi Yarı Final Play-Off heyecanı Denizli’de devam ediyor. C grubunda yer alan Çorum Voleybol Spor Kulübü ilk maçında İzmir temsilcisi Gelişim Koleji’ne 3-0 mağlup olmuştu. Dün Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda Kayseri temsilcisi OSB Teknik Koleji ile ikinci maçını oynayan Çorum temsilcisi rakibine 25-15, 25-21 ve 25-19 setlerle mağlup olarak 1.Lig hayallerine veda etti.

ÇORUM VOLEYBOL BUGÜN PRESTİJ MAÇINA ÇIKACAK

Son maçlar öncesi 1.Lig’e çıkma şansı kalmayan Çorum Voleybol Spor Kulübü bugün Çiftlikköy Belediyesi ile prestij maçına çıkacak. Yine Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 15.30’da başlayacak

ÇORUM VOLEYBOL S.K :0

KAYSERİ OSB TEKNİK KOLEJİ :3

SALON: Denizli Vali Recep Yazıcıoğlu.

HAKEMLER: Eyüpcan Kayışoğlu, Özlem Özdemir

ÇORUM VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Sevilay, Müesser, İrem, Elanur, Bensu, Tuğçe, Elif, Hacer, Sıla, Ece, Buse.

KAYSERİ OSB TEKNİK KOLEJİ: Zeynep, Beyza, Habibe, Nehir, Nur, Yasemin, Gözde, Ceyda, Naz.

SETLER: 15-15, 21-25, 19-25.

(Rıfat KARA)