Sultanlar telafi peşinde

Çorum'un Kadınlar 2.Voleybol Ligi'ndeki temsilcisi Osmancık Belediyespor pazar günü deplasmanda Samsun Çarşamba'yı yenerek son 2 haftada kaybedilen puanları telafi etmek istiyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 6.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Samsun Çarşamba Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek. Sezona iyi bir giriş yapmasına rağmen son haftalarda kaybettiği puanlarla düşüşe geçen Osmancık'ın sultanları pazar günü oynanacak maçta Samsun Çarşamba Gençlikspor'u yenerek kaybedilen puanları telafi etmek istiyor. Samsun Çarşamba Gençlik ile Osmancık Belediyespor arasında Çarşamba İlçe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma pazar günü saat 12.00'de başlayacak.

ÇORUM VOLEYBOL BAY GEÇİYOR

Çorum'un Kadınlar 2.Ligi'ndeki bir diğer temsilcisi Çorum Voleybol Spor Kulübü ise rakibi Sungurlu Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle 6.haftayı BAY geçecek. Grup'ta oynanacak diğer maçlarda ise, Ünyegücü ile Fındıklı Gençlikspor ve İskofyaspor ile Fatsa Halk Eğitim Merkezi takımları kozlarını paylaşacak.

(Rıfat KARA)

