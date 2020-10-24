Sultanlar sezonun ilk maçında Kastamonu’yu ağırlıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 1.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü sahasında Kastamonu Doğa Gençlikspor’u konuk ediyor. İç ve dış transferde önemli oyuncuları kadrosuna katan Kırmızı-Siyahlılar sezonun ilk maçında Kastamonu temsilcisini mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Çorum Voleybol Spor Kulübü ile Kastamonu Doğa Gençlikspor arasında Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise Ünyegücü ile Fındıklı Tenis Doğa, İskofyaspor ile Ordu Çamlıkspor takımları karşı karşıya gelecek.

(Spor Servisi)