Sultanlar sezonun ilk maçında Çarşamba ile karşılaşacak

TVF Kadınlar 2.Lig 14.Grup 1.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü deplasmanda Samsun temsilcisi Çarşamba Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek. Genç bir kadro ile sezona merhaba diyen Çorum temsilcisi güçlü rakibini deplasmanda yenerek sezona hızlı bir giriş yapmak istiyor. Çarşamba Gençlikspor ile Çorum Voleybol arasında Çarşamba İlçe Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma yarın saat 12.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak diğer maçta ise Ünyegücü ile Sivas İl Özel İdaresi Ordu’da kozlarını paylaşacak.

OSMANCIK’IN MAÇI İPTAL

Çorum’un Kadınlar 2.Voleybol Ligi’ndeki bir diğer temsilcisi Osmancık Belediyespor’un Ordu Çamlıkspor ile oynayacağı maç iptal edildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu dün yaptığı açıklama ile Ordu Çamlıkspor’un ligden çekildiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası Osmancık Belediyespor ile Ordu Çamlıkspor arasında oynanacak olan karşılaşma iptal edildi. Sungurlu Belediyespor ve Fatsa Belediye Gençlikspor da daha önce ligden çekildiğini açıklayan takımlar olmuştu.

(Rıfat KARA)

