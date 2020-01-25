Sultanlar lidere konuk oluyor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Voleybol Ligi 7.Grup 11.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü deplasmanda lider Ordu Çamlıkspor ile karşı karşıya gelecek. İkinci yarının başlaması ile birlikte ilk olarak Fındıklı Tenis Doğa ve daha sonra Erbaa Gençlikspor’u 3-1’lik skorlarla mağlup ederek Play-Off’u büyük ölçüde garantileyen Çorum temsilcisi yarın lider Ordu Çamlıkspor’u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. 18 puanlı Ordu Çamlıkspor ile 17 puanlı Çorum Voleybol Spor Kulübü arasında Ordu Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’de başlayacak. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Çorum’da oynanan karşılaşmayı Ordu temsilcisi 3-1 kazanmayı başarmıştı.