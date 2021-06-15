Stoper imzaya kaldı

Çorum FK, daha önce büyük oranda anlaşmasına vardığı stoperle dün son bir görüşme yaptı. Bugün sözleşme imzalanacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Çorum FK, stoper transferini sonuçlandırdı. Edinilen bilgilere göre, Başkan Fatih Özcan ve Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yalçın, daha önce büyük oranda anlaşma sağlanan stoperle dün Ankara’da bir araya geldi. Yapılan görüşmede taraflar arasında kesin anlaşma sağlandı. Transferin bugün açıklanacağı ve başarılı savunma oyuncusuna imza attırılacağı belirtildi.

2.Lig’de mücadele eden bir takımdan transfer edilen savunma oyuncusu geçen sezon 24 resmi maça çıktı.

SOL KANAT OYUNCUSUNDAN VAZGEÇİLDİ

Öte yandan, Başkan Fatih Özcan’ın geçtiğimiz hafta katıldığı açık oturumda, prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladığı sol kanat oyuncusundan vazgeçildi. Futbolcunun sürekli yeni isteklerde bulunması nedeniyle transferinden vazgeçildiği ve yerine başka bir isimle temasa geçildiği kaydedildi.

Stoper transferini bitiren Çorum FK, bir sol kanat ve bir forvet oyuncusu alarak transferi büyük ölçüde tamamlayacak.

(Spor Servisi)

