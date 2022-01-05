“Sporun lokomotifiyiz”

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Belediye olarak birçok branşta sporun lokomotifi olduklarını söyledi.

Konuşmasına, “Yiğidin harman olduğu, havası sert, insanı mert Çorum’umuza hoş gelininiz” ifadeleriyle başlayan İsmail Yağbat, “Çorum Belediyesi olarak sporun birçok alnında, birçok branşında lokomotif görevini üstlenmekteyiz.

Belediye Başkanımızın önem verdiği branş olan ata sporumuz, Peygamber sporumuz güreşin çok daha iyi yerlere gelmesi, Çorum’da çok daha iyi temsil edilmesi bizler için çok önemli. Aynı dili konuştuğumuz ve göreve gelmesiyle güreşi daha iyi yerlere getireceğine inandığımız Sayın Güreş Federasyonu Başkanımıza Şeref Eroğlu’na teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

