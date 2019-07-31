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Spor ve doğa iç içe!

Zirve Yaz Spor Okulu’nda eğitim gören öğrenciler, spor aktivitelerinin yanı sıra ağaç dikerek sosyal sorumluluk görevlerini de yerine getiriyorlar.

Spor ve doğa iç içe!

Zirve Yaz Spor Okulu’nda eğitim gören öğrenciler, spor aktivitelerinin yanı sıra ağaç dikerek sosyal sorumluluk görevlerini de yerine getiriyorlar.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 22:59
Spor ve doğa iç içe!

Genel Koordinatörlüğü’nü Fahrettin Öztemiz’in yaptığı Zirve Yaz Spor Okulu’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Okulların tatile girmesi ile birlikte Zirve Fitnes Spor Center tarafından başlatılan Zirve Yaz Spor Okulu’nda öğrenciler kendilerini geleceğe daha iyi hazırlıyor. Kickboks, yüzme, tekvando, voleybol, basketbol gibi spor branşları ile yeteneklerini keşfeden öğrenciler, önceki gün şehitliği ziyaret etti. Şehitlikte edilen duaların devamında Bahabey Çamlığı’na giden öğrenciler, Koordinatör Fahrettin Öztemiz nezaretinde ağaç dikti. Burada bir konuşma yapan Öztemiz, öğrencilere ağaç dikmenin önemini anlattı. “Şehitlikte benimde bir fidanım var” etkinliği kapsamında ağaçlarını diken öğrencilerin mutlulukları görülmeye değerdi. Öztemiz, Zirve Yaz Spor Okulları olarak bu tür faaliyetlerin artarak devam edeceğinin müjdesini de verdi

(Rıfat KARA)

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