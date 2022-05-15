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Spor tesislerinin bakımı için 22 milyon lira ödenek

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum ve bazı ilçelerindeki spor tesislerinin bakım ve onarım çalışmaları için 22 milyon lira ödenek çıkartıldığını açıkladı.

Spor 15.05.2022, 18:24
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Spor tesislerinin bakımı için 22 milyon lira ödenek

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum merkez ve ilçelerindeki bazı tesislerin bakım ve onarımı için, 22 milyon lira ödenek çıkartıldığını açıkladı.
Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde, Çorum’a gelerek yapımı devam eden spor yatırımlarını incelemiş ve bazı tesislerin durumu ile ilgili bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, Ankara’ya döndükten sonra da, kurmaylarına talimat verdi ve AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile bakanlık bürokratları bir araya geldi. Kaya ve bakanlık yetkilileri, tadilat gerektiren spor tesisleri ile ilgili durum tespitinde bulundular. 
Tespit çalışmalarının tamamlanmasından sonra, hazırlanan rapor, Bakan Kasapoğlu’na iletilirken, Kasapoğlu’nun talimatıyla, tadilat için gerekli olan bütçe hazırlandı. Bütçenin, 22 milyon lira olduğu açıklandı.
SALONLAR ELDEN GEÇECEK
AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın yaptığı açıklamaya göre, Merkez Mahmut Atalay Gençlik Merkezi’nde, boya-badana işlerinin yanı sıra, çatısının onarımı, spor salonu zemininin değişimi, çevre düzenlemesi ve genel bakım onarım işleri yapılacak.
Merkez Tevfik Kış Spor Salonu’nun boya-badanasının yapılması, çatısının onarımı, drenaj yapılması, ıslak zeminlerin bakım onarımı ve diğer genel bakım onarım işleri yapılacak. 
Merkez TOKİ Spor Salonu’nun boya-badanasının yapılması, çatısının onarımı, drenaj yapılması, ıslak zeminlerin bakım onarımı, giriş kısmının üzerine bireysel sporlar için antrenman salonu yapılması ve diğer genel bakım onarım işleri yapılacak. 
İlçe spor salonlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları ise şöyle: 
Mecitözü Spor Salonu; boya-badanasının yapılması, çatısının onarımı, soyunma odalarının ve ıslak zeminlerin bakım onarımı. Bayat Spor Salonu, boya-badanasının yapılması ve ıslak zeminlerin bakım onarımı. Alaca Spor Salonu; boya-badanasının yapılması ve ıslak zeminlerin bakım onarımı. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu; boya-badanasının yapılması, çatı ve ıslak zeminlerin bakım onarımı. Uğurludağ Spor Salonu; boya-badanasının yapılması ve ıslak zeminlerin bakım onarımı. Osmancık Spor Salonu; boya-badanasının yapılması ve ıslak zeminlerin bakım onarımı.
MİMAR SİNAN’A 600 KİŞİLİK TRİBÜN
Salonların yanı sıra, Mimar Sinan Semt Sahasında da bir takım çalışma yapılacak. Sahanın zemini yenilenecek olup, tel örgüler değişecek. Ayrıca, altında soyunma odaları bulunan 600 seyirci kapasiteli tribün yapılacak.  
Ayrıca, TOKİ Atletizm Pistinde de, onarım çalışmalarının yanı sıra, çevre düzenlemesi, drenaj işleri, tribün ve soyunma odalarının çevre düzenlemesi yapılacak.
Milletvekili Kaya, bakım ve onarım yapılacak tesisler için gerekli ödeneğin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hesabına aktırıldığını belirtirken, önümüzdeki günlerde de tadilat ihalelerinin yapılarak çalışmaların başlatılacağını açıkladı.
(Hüseyin AŞKIN)
 

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