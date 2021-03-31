“Spor salonu yapmak belediyenin işi değil” 

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Belediyesi’nin öncelikli görevi olmamasına rağmen, 2017 yılında ihalesini yapıp inşaatına başladığı spor salonu inşaatının yarım bırakıldığına ve atıl vaziyet olduğuna dikkati çekerek, “milli serveti heba etmeyin. Planlamadan, önceden bütçesini ayarlamadan yatırım yapmaya kalkışmayın. Önce asli görevlerinizi yerine getirin” dedi.

İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Muhasibi Necdet Biçer ve İl Bilişim Sorumlusu Ali Bükücü ile birlikte Çorum Belediyesi’nin spor salonu inşaatında incelemeler yaparak, yarım kalan yatırımların bir an önce tamamlanarak halkın hizmetine açılmasını talep etti. Tahtasız, binaların önce büyük paralar harcanıp, sonra da hizmete açılmadan çürümeye terk edilmemesinin yanlış olduğunu açıkladı.

Spor salonu inşaatının ön yüzünün bitirilmiş gibi gösterildiğini, ancak arka tarafların harabe bir vaziyette bekletildiğini dile getiren Tahtasız, “Yapılacak yatırımlar düzgün planlanmalı. Spor salonu inşaatı yapmak belediyenin değil, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın göreviydi. Ancak maalesef Çorum Belediyesi, görevi olmadığı halde böyle bir yatırıma kalkıştı. Yatırım yarım bırakıldı ve hizmete açılamıyor.

Spor Bakanlığı, yatırımın geri kalan kısmını taahhüt edip tamamlamalı ve en kısa zamanda burası halkın hizmetine açılmalıdır” diye konuştu.

Plansız yapılan ve yarım bırakılan işlerin her zaman takipçisi olacaklarını da kaydeden Tahtasız, “Lütfen, önceden planlamadan, parasını hazırlamadan bu tür işlere kalkışmayın. Belediye öncelikle asıl işini yapmalı. Yolu olmayan, imar düzenlemesi olmayan, kentsel dönüşüm bekleyen birçok bölgemiz, mahallemiz var. Önce mahallelerin sorunlarını çözün, sonra devletin, hükümetin yapması gereken işlere yardımcı olun” dedi.

Tahtasız, yarım bırakılmış yatırımların tamamlanıp hizmete açılması için üzerlerine düşen bir görev varsa, gereken desteği de vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

