Spor salonlarında sona gelindi

Yapımı tamamlanma aşamasına gelen spor salonlarında incelemelerde bulunan ve en kısa süre içerisinde hizmete açılması için talimat veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çalışmaların tamamlanma noktasına geldiğini belirtti. Ulukavak Mahallesi ve Kale Mahallesi’nde bulunan Şehitler Parkı içerisinde yer alan spor salonlarının çevre düzenlemelerinin sona erdiğini belirten Başkan Aşgın, birkaç hafta içerisinde salonların hizmete gireceğinin müjdesini verdi. Aşgın, “2 Mahallemizde bulunan spor salonlarımızı vatandaşlarımızın hizmetine hazır hale getirebilmek için çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. Çalışmalarda artık sona yaklaştık. Salon içerisinde bazı tefrişat eksiklerinin giderilmesi için çalışma arkadaşlarımız yoğun mesai harcıyor. Öte yandan spor salonlarımızın çevre düzenlemelerini de tamamladık. 2 spor salonumuzun yanı sıra daha önceden ibadete açılan mahalle mescitlerimizde de ağaçlandırma çalışması yaptık. Bu çalışmalarla mahalle spor salonlarımızın bahçesine ve mescitlerimizin bahçesine Süs eriği, Göknar, Ladin, Çalı formlu huş ağacı, Leylandi, Erguvan, Süs armudu, Top dut, Akçaağaç gibi ağaçların yanı sıra Sarmaşık Gül, Taflan, Gaura, Peyzaj Gülü, Top Mazı, Kırmızı Yapraklı Hanım Tuzluğu gibi çalı bitkileri dikimi yapıldı. Vatandaşlarımızın daha yeşil bir Çorum’da yaşaması için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

(Bülent USLU)