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Spor İşleri’nden örnek hizmet

Koronavirüs salgının Türkiye'de görülmesi üzerine birlik ve beraberlik duygusu içerisinde çalışmalar tam gaz devam ediyor.

Spor İşleri’nden örnek hizmet

Koronavirüs salgının Türkiye'de görülmesi üzerine birlik ve beraberlik duygusu içerisinde çalışmalar tam gaz devam ediyor.

15 Nisan 2020 Çarşamba 20:26
Spor İşleri’nden örnek hizmet

Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nde görevli öğretmenler ve antrenörler evlerinden çıkamayan vatandaşlar için önemli bir kampanya başlattı. "İşimiz sadece spor değil, milletimize faydalı olabilecek her alanda hizmetinizdeyiz" sloganı altında eve kapanan vatandaşların hizmetine Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nde görevli öğretmenler ve antrenörler de koştu. Salgın nedeniyle eve kapanan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaşama noktasında zabıtalar ve polisler yoğun bir çalışma temposu içerisine girmişti. Zabıta ve polisin yükünü hafifletmek adına kampanya başlatan öğretmen ve antrenörler ihtiyaçları olan vatandaşların isteklerini dışarıdan temin ederek evlerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadılar.

Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, "Vefa Sosyal Destek grubunda kahramanca çalışan değerli çalışma arkadaşlarım öğretmenlerimiz ve antrenörlerimiz hepinize sonsuz teşekkürler. Spordaki başarılarınızda olduğu gibi bu aziz milletimize yardımda da çalışkanlığınızı ve fedakârlığınızı aynı hassasiyetle yaptığınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)

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