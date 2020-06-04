Spor İşleri yeni yerinde

Kurulduğu yıldan beri Turgut Özal İş Merkezi’nde hizmet veren Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün, Çepni Mahallesi Fen Lisesi Caddesi Öğretmen Lisesi Sokak’ta bulunan Çorum Belediyesi Şehit Abdullah Olçok Spor Salonu’ndaki yerine taşınması çalışmaları tamamlandı.

Müdürlüğün yeni yerine taşınması nedeniyle Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak ve personeline “hayırlı olsun” ziyaretleri de devam ediyor.

(Spor Servisi)