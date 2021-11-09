Spor İhtisas’ın kızları 1.Lig’e fırtına gibi başladı

Masa Tenisi Kadınlar 1.Lig'inde mücadele eden Spor İhtisas 8 maçta 7 galibiyet alarak sezona fırtına gibi başladı.

Masa Tenisi Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi Kadınlar 1.Lig 1.etap maçları hafta sonu Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşti. Çorum temsilcisi Spor İhtisas ilk maçında Elazığ Masa Tenisi İhtisas takımını 3-0 yenerken, ikinci maçında İstanbul Veteran takımına 3-1 mağlup oldu. Daha sonra üst üste İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, Antalyaspor'u 3-1, Ankaragücü'nü 3-1, Kocasinan Belediyespor'u 3-2 ve son olarak Elazığ Gençlikspor'u 3-0 yenmeyi başardı.

Bu sonuçların ardından 15 puan toplayan Çorum temsilcisi 1.etabı Gaziantep temsilcisi Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün ardından ikinci sırada tamamladı.

(Rıfat KARA)

