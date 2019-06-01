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“Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili Yeni Çorumspor’a gecikmiş tek kuruş borç yok”

Belediye Başkanı Aşgın, Mayıs ayının 390 bin lira olan taksitinin de ödendiğini açıkladı.

“Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili Yeni Çorumspor’a gecikmiş tek kuruş borç yok”

Belediye Başkanı Aşgın, Mayıs ayının 390 bin lira olan taksitinin de ödendiğini açıkladı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 01:29
“Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili Yeni Çorumspor’a gecikmiş tek kuruş borç yok”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, BELAŞ’la Yeni Çorumspor arasındaki sponsorluk anlaşmasının ödeme planına harfiyen uyulduğunu belirtirken, Yeni Çorumspor’a gecikmiş tek kuruş borçlarının olmadığını açıkladı.

Sponsorluk parasının taksitlendirildiğini ve taksitlerin zamanında ödendiğini kaydeden Belediye Başkanı Aşgın, Mayıs ayının 390 bin lira olan taksitinin Yeni Çorumspor’un banka hesabına yattığını kaydedip banka dekontunu da paylaştı. Aşgın’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle: “Çorumspor’umuz zarar görmesin diye susmayı ve sabır yolunu tercih etmiş olmama rağmen, haksız ithamlara son vermek için, taraftar ve hemşehrilerime saygımdan dolayı hakikati açıklamak durumundayım.

31 Mart seçimlerinin hemen öncesinde Mart ayı içerisinde yapılmış olan 2018 - 2019 BELTAŞ Sponsorluk sözleşmesinin gereği seçimlerden sonra büyük bir fedakârlık ve samimiyetle BELTAŞ tarafından harfiyen yerine getirilmiştir. Önceki ayların tüm ödemelerinde olduğu gibi sözleşme gereği her ayın sonunda yapılması gereken Mayıs ayı ödemesi de bugün itibariyle Yeni Çorumspor’un hesabına yatırılmıştır.

390 BİN LİRA KALDI

BELTAŞ Sponsorluk anlaşması nedeniyle Yeni Çorumspor’umuza gecikmiş tek kuruş borç bulunmamaktadır.

Çorumspor’umuza 2. ligde üstün muvaffakiyetler diliyorum.”

Yeni Çorumspor’un BELTAŞ’tan 390 bin lira alacağı kaldı.

(Hüseyin AŞKIN)

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