Son saniye şoku: 2-2

Çorum FK zorlu Uşak deplasmanında ilk yarıyı 3.dakikada Sinan Kurumuş ve 41.dakikada Mikail Albayrak’ın golleriyle 2-0 önde kapatırken, ikinci yarıda skoru koruyamadı. 78’de İbrahim Şirin’in golüyle fark bire indirirken, 90+7.dakikada Serhat’ın golüyle karşılaşma 2-2 bitti.

STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Mehmet Türkmen **, Hakan Yoldaş ***, Aydın Karsavuran ***

4.HAKEM: Ozan Ergün

UŞAKSPOR: Hüseyin *, Levent * (Dk.68 Türker *), Alpay **, Berkay * (Dk. 46 Samet **), İsmet **, Selim * (Dk. 46 Ali **), Resul * (Dk. 59 İbrahim Şirin **), Seçkin **, Mehmet Bektaş **, Serhat ***, Mehmet Gürkan **

YEDEKLER: İbrahim Bağcı, Alperen, M.Fatih.

TEKNİK DİREKTÖR: Hasan Erkin Şimşir.

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: H.Hüseyin **, Ertuğrul **, Nafican **, Salih Zafer **, Mehmet Sedef **, Kerem Çağatay **, Muhammet Fettahoğlu **, Mikail ** (Dk. 76 Kerem Pala *), Sinan ***, Umut ** (Dk.85 Eren), Cengiz ** (Dk.89 Yılmaz Can)

YEDEKLER: Deniz, Mete, Talha, Muhammed Çoban, Onur Tekin.

TEKNİK DİREKTÖR: İsmet Taşdemir.

GOLLER: Dk. 3 Sinan, Dk. 41 Mikail (Çorum FK), Dk.78 İbrahim Şirin, Dk. 90+7 Serhat (Uşakspor)

SARI KARTLAR: Ertuğrul, Muhammet Fettahoğlu, Umut, Cengiz (Çorum FK), Mehmet Gürkan (Uşakspor)

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü 15.hafta maçında konuk olduğu Uşakspor karşısında galibiyeti son saniye golüyle kaçırdı.

Hafta içerisinde sahasında Şanlıurfaspor’u 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek kötü gidişe “dur” diyen Çorum Futbol Kulübü, puan için gittiği zorlu Uşak deplasmanında galibiyeti kaçırdı. Maça iyi başlayan kırmızı-siyahlılar henüz 3.dakikada Sinan Kurumuş’un attığı golle 1-0 öne geçti.

İlerleyen dakikalarda farkı artıracak gollere çok yaklaşan Çorum FK, 41.dakikada Mikail ile farkı ikiye çıkartıp soyunma odasına 2-0’lık üstünlükle gitti.

İkinci yarıda oyunu kendi yarı alanında kabullenip ani ataklarla farkı artırmaya çalışan Çorum FK, son 15 dakikaya 2-0 önde girdi.

Karşılaşmanın 78.dakikasında hücuma çıkarken kaptırılan top gol olarak Çorum FK ağlarıyla buluştu. İbrahim Şirin’in golüyle fark bire inerken, son bölümlerde evsahibi ekibin beraberlik çabaları vardı.

Maçın sonuna oynanmamış süre olarak 5 dakika eklenirken, 90+7.dakika oynanırken soldan ceza sahasına yapılan ortada Serhat kafayla topu ağlara yollayıp skora denge getirirken, hakem de top ağlarla buluşur buluşmaz bitiş düdüğünü çaldı.

Galibiyeti son saniye golüyle kaçıran Çorum FK zorlu deplasmanda aldığı beraberlik sonucu puanını 12’ye yükseltirken, Uşakspor’un puanı ise 26 oldu.

(Spor Servisi)

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 3 (GOL): Çorum Futbol Kulübü golü buldu. Sağdan ani gelişen atakta, Cengiz’in pasında topla buluşan Sinan çalımlarla ceza yayının içine kadar sokulup vuruşunu yaptı, top kaleci Hüseyin’in sağından ağlarla buluştu: 1-0.

DAKİKA 7: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Cengiz ortaladı, arka direkte Kerem Çağatay gelişine yarım voleyle topu kaleye gönderdi, top kaleci Hüseyin’de kaldı.

DAKİKA 14: Uşakspor’un Çorum FK yarı alanının ortalarından kazandığı serbest vuruşta Seçkin sert bir şutla kaleyi düşündü, kaleci Hasan Hüseyin’den dönen topu Mehmet Gürkan tamamladı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

DAKİKA 24: Soldan ani gelişen Çorum FK atağında, Umut’un pasında Mikail ortaladı, Cengiz’in ayak içiyle indirdiği topu Kerem Çağatay kaleye vurdu, kaleci Hüseyin gole izin vermedi.

DAKİKA 41 (GOL): Çorum FK farkı ikiye çıkarttı. Sağdan ani gelişen atakta, Cengiz ortaladı, arka direkte Umut’un indirdiği topu Mikail altı pasın gerisinden bir vuruşla ağlara yolladı: 2-0.

DAKİKA 53: Çorum FK atağında, Mikail yayın solundan vurdu, kaleci Hüseyin topu iki hamlede güçlükle kontrol edebildi.

DAKİKA 78 (GOL): Uşakspor farkı bire indirdi. Çorum FK hücuma çıkarken top kaptırdı. Serhat’ın yerden kale alanına çıkarttığı topu İbrahim Şirin ağlara gönderdi: 2-1.

DAKİKA 90+4: Uşakspor’un kazandığı serbest vuruşta Seçkin yaklaşık 30 metreden kaleye vurdu, H.Hüseyin topu iki hamlede kontrol etti.

DAKİKA 90+7 (GOL): Uşakspor son saniye golüyle beraberliği kurtardı. Soldan ceza sahasına yapılan ortada Serhat kafayı vurdu, top ağlarla buluşurken, hakem bitiş düdüğünü çaldı: 2-2.