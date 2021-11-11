Somaspor-Çorum FK maçının hakemi Tekirdağ’dan M.Ali Özer

Çorum FK’nın da yer aldığı 2.Lig Kırmızı Grupta 14 Kasım Pazar günü oynanacak 13.hafta maçının hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum FK’nın Manisa temsilcisi Somaspor’la deplasmanda oynayacağı maçta Tekirdağ bölgesi hakemlerinden Mehmet Ali Özer düdük çalacak. Soma Atatürk Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak maçta Özer’in yardımcılıklarını Şanlıurfa bölgesinden Mehmet Özer ile İstanbul bölgesinden Sedat Etik yapacak. Yine İstanbul bölgesinden Batuhan Bayar ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

