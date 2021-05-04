Solak’tan Kodek’e hayırlı olsun ziyareti

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, beraberinde müdürlük çalışanları ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’i makamında ziyaret etti. Solak, Kodek’e başarı dileklerinde bulunurken, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün eşofman takımını hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Solak ve personeline teşekkür etti.

(Spor Servisi)

