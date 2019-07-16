Sokak basketbolunda kupalar sahiplerini buldu

Çorum Belediyesi ile Basketbol İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Sokak Basketbol Turnuvası’nda heyecan sona erdi. 21 takımın katılımı ile start alan turnuva küçükler, gençler, büyükler ve bayanlar olmak üzere 4 kategoride düzenlendi. Atatürk Spor Salonu yanında bulunan potalarda gerçekleşen turnuvada ilk olarak grup maçları oynandı. Daha sonra yarı final ve final maçları ile devam eden turnuva Pazar günü saat 18.00’de gerçekleşen kupa töreni ile sona erdi. Törene, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan ve Alper Zahir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda basketbol sever katıldı.

5 takımın tek grupta mücadele ettiği küçükler kategorisinde Miço takımı şampiyon olurken, Küçükler takımı ikinci, TED Dragons takımı üçüncü, Göbeller takımı ise dördüncülüğü elde etti. 6 takımın 2 grupta mücadele ettiği gençler kategorisinde Johany Bravo takımı birinci, HK Team ikinci, Panyacılar üçüncü, Wolwes takımı dördüncü oldu. 8 takımın 2 grupta mücadele ettiği büyükler kategorisinde ise şampiyonluk kupası KCL takımının olurken, 4x4 takımı ikinci, Power Ofteam üçüncü, Nuhun Gemisi takımı ise dördüncü olarak tamamladı. Son olarak 2 takımın mücadele ettiği bayanlarda ise Yıldızlar birinci, şampiyonlar ikinci oldu.

Basketbol maçlarının yanı sıra özel olarak düzenlenen şut yarışmalarında heyecan ikiye katlandı. 8 sporcunun katıldığı bayanlar üçlük yarışmasında Defne Köse şampiyon olurken, 28 sporcunun katıldığı erkekler üçlük yarışmasının galibi ise 2006 doğumlu Kaan Saat oldu.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara kupaları, sporculara ise madalyaları takdim edildi.