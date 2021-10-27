Soğuk duş! 0-2

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Sinan Özcan ***, Mürvet Yavuztürk ***, Metin Yalçın ***

4.HAKEM: Sinan Dereci

ÇORUM FK: Erdi *, Kürşat * (Dk.61 Burak **), Mertcan **, Berkay Can * (Dk. 46 Batuhan *), Sefa Akın *, Atakan **, Emre *, Kerem *, Emirhan * (Dk.61 H.İbrahim *), Mikail * (Dk.71 Berat Özkarakaş *), Sabrican *

YEDEKLER: Mahmut Eren, Salih Zafer, Mehmet Gürkan, Abdülhamit, İsmet, İsmailcan Kabataş

TEKNİK DİREKTÖR: Ahmet Yıldırım

ARNAVUTKÖY BELEDİYE: Furkan **, Utku Burak ***, Fuat Yaman ***, Erhan ** (Dk.62 Tolga *), Hüseyin Çelik *** (Dk.82 Sergen *), Kerem ***, Mert *** (Dk. 86 Hüseyin Arabacıoğlu), Yasin ***, Ömer Faruk ***, Mertkan *** (Dk.82 Osman **), Sırac ***

YEDEKLER: Emrehan, Furkan Han, Zagros

TEKNİK DİREKTÖR: Nihat Balan

GOLLER: Dk. 52 Hüseyin Çelik, Dk. 90+4 Osman

SARI KARTLAR: Kürşat (Çorum FK), Osman (Arnavutköy)

2.Lig Kırmızı Grup’ta “rota kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası’na ilk maçında veda etti. Çorum temsilcisi, 3.Lig ekibi Arnavutköy Belediye’ye hem de sahasında 2-0 yenilerek elendi.

Teknik direktör Ahmet Yıldırım, Arnavutköy karşısında sahaya yedek ve altyapıdan takviyeli bir kadro çıkartırken, ilk onbir oyuncularından sadece Atakan sahada yer aldı. 3.Lig 1.Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Arnavutköy Belediye de rotasyonlu bir kadro ile sahada yer aldı.

Birçok futbolcusunun farklı mevkilerde oynaması nedeniyle uyum sorunu net şekilde belli olan Çorum FK, rakibine çok sayıda pozisyon verdi. Buna karşılık, zaman zaman etkili gelişen Çorum FK atağı ise ofsayt ya da yanlış tercihler nedeniyle olgunlaşmadan sonlandı.

İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısına Berkay Can’ın yerine Batuhan değişikliği ile başlayan Çorum FK, 52.dakikada kaleci Erdi’nin büyük hatası sonucu kalesinde golü görüp 1-0 geriye düştü.

Teknik direktör Ahmet Yıldırım, ilerleyen dakikalarda as oyunculardan Halil İbrahim ve Burak Çalık’ı da sahaya sürdü. Bu değişiklikler Çorum FK’ya hareket getirirken, kırmızı-siyahlı ekip net fırsatlar bulmaya başladı ancak değerlendiremedi.

Özellikle hücumda kaptırılan toplar rakip takım lehine ani atak olarak Çorum FK kalesinde tehlikeli oldu. Nitekim, 90+4’te Kerem Pala’nın pas opsiyonu varken kaptırdığı top ani atak olarak Çorum FK kalesinde Osman’ın vuruşuyla gol oldu.

Çorum FK, bu golle sahadan 2-0 yenik ayrılarak kupaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 9: Arnavutköy atağında, sağdan Erkan ortaladı, arka direkte Mertkan dokundu, yandan aut.

DAKİKA 12: Soldan gelişen Arnavutköy atağında, Sıraç çizgiye inip ortaladı, kaleye giden topa Erdi parmaklarının ucuyla dokundu, top üst direkten oyun alanına döndü.

DKİKA 30: Arnavutköy atağında, kaleci Furkan’ın uzun topuna hareketlenen Mertkan kendi yarı alanında buluştuğu topla birlikte hızla Çorum FK kalesine yöneldi, soldan ceza sahasına girdi, atağı önlemeye çalışan Atakan’a rağmen vuruşunu yaptı, az farkla yandan aut.

DAKİKA 49: Çorum FK atağında, Sabrican kaptığı topu Mikail’e verdi, yayın sağından içeri giren Mikail karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Furkan gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 52: GOL! İstanbul ekibi golü buldu. Soldan, taç çizgisinin hemen önünden kazanılan serbest vuruşta Erkan ceza sahasına orta yaptı, kaleci Erdi’nin boşa çıktığı topu arka direkte Hüseyin kafayla ağlara yolladı: 0-1.

DAKİKA 57: Arnavutköy atağında, Kürşat’ın kaçırdığı Mertkan, ceza yayının solundan içeri girdi, vuruşu az farkla yandan auta gitti.

DAKİKA 60: Arnavutköy yine etkili geldi. Emre’den sıyrılıp ceza sahasına giren Mertkan penaltı noktası civarından vurdu, kaleci Erdi gole izin vermedi, sonrasında ceza sahasındaki karambolde bu kez sağ çaprazdan Erkan vurdu, Erdi bir kez daha gole izin vermedi.

DAKİKA 69: Çorum FK gole çok yaklaştı. Kerem’in pasında Burak Çalık ceza sahasında. Hafif sağ çaprazdan plasesini yaptı, kaleci Furkan’ın çıkarttığı top Halil İbrahim’in önünde kaldı, bu kez sağ çaprazdan Halil İbrahim kaleyi düşündü, yine kaleci gole izin vermedi.

DAKİKA 84: Çorum FK atağında, Atakan’ın pasında Batuhan ceza sahasına girdi, sol çaprazdan plasesini yaptı, kaleciyi de geçen topu Fuat çizgiden çıkarttı.

DAKİKA 90+4: GOL! Konuk takım farkı ikiye çıkarttı. Çorum FK rakip kalede beraberlik golünü ararken, Kerem Pala’nın kaptırdığı top ani Arnavutköy atağının başlangıcı oldu. Hızlı gelişen atakta, topla en son ceza sahasının sol çaprazında buluşan Osman düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkarttı: 0-2.

(Hüseyin AŞKIN)

